القبض على مدير محطات الصرف الصحي في بني سويف بتهمة الرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بني سويف وآخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أعمالًا إنشائية بأحد محطات الصرف الصحي التابعة له.



وتبين من التحريات أن المتهم حصل من باقي المتهمين على مبلغ الرشوة مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيًا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



