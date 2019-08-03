ضبط موظف بأحد البنوك في بورسعيد اختلس 4 ملايين جنيه

ألقت هئية الرقابة الإدارية القبض على رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك في بورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته.



وتبين من التحريات تلاعب المتهم بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم.