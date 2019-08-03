"لا مخدرات في المدينة".. الدستور «نيوز ليتر 48» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 48 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





"لا مخدرات فى صيدليات المدينة" هو عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، لنكشف من خلالها التفاصيل الكاملة لشائعة بيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة "الصحة"، وذك بعدما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن بيع أدوية مخدرة بالصيدليات وأسواق الدواء دون رقابة من وزارة الصحة.













وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُوضحةً أنه لا صحة لبيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة من قبل الوزارة، وأن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بـ"روشتة" مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلي بها للإثبات في حالات التفتيش، وجميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.





ما الجديد هذا الأسبوع؟

لخلافه مع الوزير.. كواليس تراجع رئيس هيئة البترول عن استقالته





نفت وزارة البترول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بشأن استقالة المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، وأكدت انها غير صحيح، وأن رئيس الهيئة ما زال يواصل العامل داخل مكتبه ويجري جولات حاليًا بمواقع العمل، لكن مصادر كشفت بعد ذلك بأنه بالفعل سيتم تغيره ونقله بسبب عدم توافق الوزير مع "عابد" في بعض المشكلات والأمور التي تتعلق بالإنتاج وعمل الشركات وبعض الأمور الأخرى.





حقيقة مطالبة الأوقاف للمصلين بدفع فواتير المياه والكهرباء





نفت وزارة الأوقاف ما تردد من شائعات بإجبار المصلين ورواد المساجد بدفع فواتير المياه والكهرباء ، قائلة: لم نطلب ولن نطلب من أحد دفع فواتير مياه ولا كهرباء.





امتلاك أصول مقابل سداد ديون.. ما الذي تفعله الحكومة؟





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والتخطيط والمالية والإسكان والنقل، ومحمود منتصر، نائب المدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.





وأثناء الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تسوية مديونيات بنحو 15,7 مليار جنيه من مديونية هيئة السكك الحديدية، عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وهو ما يُسهم في فض التشابكات المالية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على استكمال هذه الإجراءات مع باقي الجهات الأخرى.





فريق النشرة: وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - محمود فوزى.



