مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة سمكية في كفر الشيخ

لقى شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في إحدى المزارع السمكية بقرية الغبايشة التابعة لمركز سيدى سالم.



تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوصول "ب. م. ب"، 30 عامًا، مُقيم في قرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم، جثة هامدة إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، إثر تعرضه لصعق كهربائي، نتج عن ماس كهربائي في مصرف تابع لإحدى المزارع السمكية بقرية الغبايشة.



تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

