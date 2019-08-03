رفع 547 حالة إشغال بمركز ومدينة الدلنجات خلال أسبوع

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء محمد المجبر، بالاشتراك مع ضباط شرطة المرافق من رفع 547 حالة إشغال متنوعة خلال أسبوع، عبارة عن حالات إشغال طريق بأماكن مختلفة وأشكال متنوعة.



ووجه محافظ البحيرة على تكثيف تلك الحملات واستمرارها على مدار اليوم، بجميع مدن ومراكز المحافظة والتنسيق مع شرطة المرافق لعدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر القانونية لهم.



ويأتي ذلك تفعيلًا لتوجيهات محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير أسبوعية عن نشاط قسم الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة، والحملات اليومية والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع شرطة المرافق للوقوف على مدى الانضباط ورفع كافة الإشغالات من الشوارع وتطبيق وفرض سيادة القانون على المخالفين والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين وتعوق حالة الإنسياب المروري مع نقلهم للأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم.