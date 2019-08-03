فروم يستعد للمشاركة فى سباق فرنسا الدولى للدراجات العام المقبل

يتعافى البريطاني كريس فروم، بطل سباق فرنسا الدولي للدراجات أربع مرات، من الحادث المرعب الذي تعرض له في يونيو ويهدف للعودة إلى السباق الكلاسيكي العام المقبل.



وقال فروم، 34 عامًا، في مقابلة نشرها فريقه إنيوس، اليوم السبت:" أسبوع بعد أسبوع أضع لنفسي أهدافا بسيطة من أجل أن أسمح لنفسي بالتحرك قليلًا، مجرد أهداف صغيرة".



وأضاف:" ولكن بالنسبة لي، هدفي الأساسي هو أن أصل لبداية سباق فرنسا الدولي العام المقبل 2020، وأن أكون في نفس المركز أو أفضل هذا العام، هذا ما يشغلنى حاليًا".



وكان فروم يعتبر أحد المرشحين للفوز باللقب الخامس في السباق حتى حادث اصطدامه بحائط أثناء رحلة استكشافية خلال سباق دوفين في روان بفرنسا، بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة.



وتم نقله بالطائرة إلى مستشفى الجامعة بمدينة سانت إتيان بعدما أصيب بعدة جروح خطيرة، من بينها كسر في عظم الفخذ اليمنى، وكسر في الكوع وكسر في الضلوع.



وقال فروم:" بالكاد كنت قادرا على التنفس عقب الجراحة. تلفت رئتى بسبب ضلوعي المكسورة والقفص الصدري.



وأضاف: "كان شيئًا مخيفًا عندما عدت في الصباح عقب إجراء الجراحة وشعرت فقط بأنني بلا قوة، مستلقيًا على السرير".



وتغير تفكير فروم تمامًا بعدما أبلغه الأطباء أن بإمكانه التعافي بشكل كامل.



وقال: "كان هذا هو كل ما أردت سماعه في تلك اللحظة. من هذه النقطة فيما بعد، شعرت أن الجميع إيجابيون".



وتمكن فريق إينيوس أن يتعامل في النسخة 106 من سباق فرنسا الدولي، والذي انتهى الأسبوع الماضي، وفاز دراج الفريق الكولومبي إيجان بيرنال بأول ألقابه.