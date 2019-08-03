"الوطنية للصحافة" ترفض استقالة رئيس "دار الهلال" وتحيله للتحقيق

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، فى اجتماعها اليوم السبت، وبإجماع الأصوات، رفض استقالة مجدي محمد محمود سبلة، وعزله من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وإحالته إلى التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من خلال لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة.



تم عرض نتيجة التحقيق على الهيئة، في ضوء الملف الوارد من مؤسسة دار الهلال، بشأن المخالفات الجسيمة، التي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية بالمؤسسة.



وتم تكليف محمد عبد الحميد يونس للقيام بمهام مدير عام مؤسسة دار الهلال، وتسيير أعمالها ماليًا وإداريًا، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة.



وأكدت الهيئة حرصها على الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها ومواجهة أي مخالفات بحسم.