شلل مروري أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري أكتوبر، بسبب تصادم سيارتين في اتجاه رمسيس قبل صلاح سالم، وتسبب الحادث في تباطؤ حركة المرور في الاتجاهين، كما أصيب شخصان تم نقلهما إلى المستشفى، وانتشرت خدمات المرور بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري أكتوبر اتجاه رمسيس قبل صلاح سالم، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث ونشر الخدمات المرورية بالطريق لسحب الكثافات وتنظيم حركة السيارات.