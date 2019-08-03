اليوم.. معرض استعادي لأعمال فناني إفريقيا بالهناجر

يفتتح رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتور فتحي عبد الوهاب، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان خالد جلال، في السادسة مساء اليوم السبت، معرضا استعاديا لأعمال فناني إفريقيا المشاركين في الدورات العشر السابقة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 6 أغسطس الجاري.



ويضم المعرض 40 عملا فنيا لـ31 فنانا من 16 دولة أفريقية هي: جنوب إفريقيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، إثيوبيا، مالي، ليبيا، كينيا، الرأس الأخضر، جمهورية السودان، بالإضافة إلى مصر.



ويأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ونظمت وزارة الثقافة في هذا الإطار العديد من الفعاليات المتنوعة.