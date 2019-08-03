"الأطباء" توزع 34 تأشيرة حج على الأعضاء بالقرعة العلنية

أقامت النقابة العامة للأطباء حفل تسليم تأشيرات الحج على الفائزين في قرعه الحج السياحي للأطباء وأسرهم لهذا العام، حيث قامت اللجنة الاجتماعية بتسليم 34 تأشيرة حج للأطباء من حصة وزارتى الصحة والسياحة.



وتقدم 46 طبيب لقرعة وزارة السياحة وفاز منهم 22 طبيب، و8 تأشيرات من وزارة الصحة بالإضافة الى 4 تأشيرات لأطباء نقابة الأسنان ضمتهم شركة السياحة على رحلة نقابة الأطباء.



حضر الحفل الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق النقابة، وطارق أبوعلي المشرف الديني لشركة السياحة والشيخ محمود محمد على حيث تم شرح برنامج الرحلة بالكامل وكذلك تم شرح جميع المناسك وكيفية أداءها، وأجاب على تساؤلات ضيوف الرحمن حول المناسك وحدودها والتزاماتها.



يذكر أن اللجنة الاجتماعية بالنقابة قد أعلنت أن السفر لأداء مناسك الحج والإقامة بمكة المكرمة من 4 إلي 14 ذو الحجة بفندق الشهداء ٥ نجوم بالإفطار والعشاء بوفيه مفتوح، والإقامة بالمدينة بفندق هارموني ٥ نجوم، من 14 الي 17 ذو الحجه بالإفطار والعشاء بوفيه مفتوح، والإقامة في مني وعرفات في خيام مميزة جيبسون بورد وهناجر شاملة جميع الوجبات إفطار وعشاء وعصائر وفواكه طوال فترة الإقامة، وسيرافق الحجاج مشرف ديني من الشركة المتعاقد معها النقابة ذو خبرة عاليه لشرح مناسك الحج.