إخلاء سبيل صاحب مخبز سياحي بحوزته دقيق مدعم في حلوان

أمرت نيابة حلوان، السبت، بإخلاء سبيل صاحب مخبز على ذمة القضية؛ وذلك بعد ضبطه بحوزته نصف طن دقيق مدعم، كما أمرت بالتحفظ على الدقيق المضبوط.



وكان ضباط مباحث التموين، تمكنوا من ضبط صاحب مخبز سياحي في حلوان، لإدارته المخبز بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم المنصرف للمخابز البلدية المرخصة قدرها 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم.



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.