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فن

البطولات النسائية تنعش" بلاتوهات " السينما بعد عيد الأضحى

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:25 م
جريدة الدستور
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تشهد "بلاتوهات " السينما، عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى حالة "انتعاش " حيث سيتم تصوير عددا من الأعمال الفنية أو استكمال أعمال أخرى.

واللافت استحواذ النساء على بطولة تلك الأعمال، وتعود الفنانة منى ذكي إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام، حيث بدأت تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "العنكبوت" بطولة: أحمد السقا.

وصورت منى ذكي أول مشهد خارجي فجر أمس الجمعة، أعلى كوبرى إمبابة مع أحمد السقاء وخالد النبوى، على أن يتم تصوير المشاهد الداخلية عقب عيد الأضحى، بعد استكمال بناء الديكورات الخاصة، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل قبل نهاية العام الجاري.

ووضع مخرج الفيلم أحمد نادر جلال قائمة بأسماء المرشحين للعمل، حيث يتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه من المقرر عرض الفيلم في موسم "رأس السنة".

كما تستعد الفنانة يسرا اللوزي، لتصوير فيلم "تصفية حساب" مع الفنان عمرو سعد، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي "أكشن "، وسيكون دورها مفاجأة للجمهور.

وقالت اللوزي إنها ستبدأ تصوير الفيلم بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية زوجة لرجل أعمال، وهي سيدة تقوم بتغيير اسمها، وسيتم معرفة السبب من خلال التفاصيل، ويدخل زوجها في مرحلة تصفية حسابات مع شخص يحدث بينهما الصراع الرئيسي في الأحداث.

وأضافت أن اختياراتها لأعمالها تنصب حول نقط هامة، على رأسها السيناريو، وروح التعاون بين فريق العمل، بالإضافة إلى وجود شركة إنتاج قوية تستطيع توفير كل الإمكانيات للعمل بشكل حقيقي، وهذه المقومات إذا تواجدت بالتأكيد سيحقق أي عمل نجاحا كبيرا.

ويشارك في بطولة "تصفية حساب" بالإضافة إلى يسرا اللوزي كل من: محمود حميدة، ووليد فواز، ونجلاء بدر وآخرون، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أحمد عبد الباسط.

بينما تسـتكمل الفنانة حورية فرغلي بعد عيد الأضحى تصوير فيلم "استدعاء ولى عمرو" حيث يتبقى لفريق العمل يوم واحد على الانتهاء من تصوير أحداث العمل.

وتقول حورية فرغلي إنها تجسد في الفيلم شخصية فتاة تفقد حبيبها وتحاول استعادته بكل الطرق وتمر بتنقلات، مشيرة إلى أن الفيلم يناقش في إطار "لايت " كوميدى اجتماعي قضية التعليم وما يتعرض له من مشكلات تواجه الأطفال في مراحل التعليم الأساسي.

وأضافت أن الفيلم يسلط الضوء على عدد من القضايا والأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، كما يتطرق إلى مشكلات المجتمع بشكل كبير، لافتة أنه تم تصوير معظم الأحداث بأحد المدارس، التي يدور بها نصف أحداث العمل.

ويقوم مخرج الفيلم أحمد البدري، باستخراج تصاريح التصوير من أجل السفر إلى العين السخنة حتى يكون الفيلم جاهزا للعرض بداية العام الجديد خلال إجازة منتصف العام الدراسي بعد دخوله مرحلة المونتاج و"المكساج " الخاصة بالمشاهد الأولية.

ويعتبر الفيلم عودة لحورية فرغلي إلى السينما منذ آخر أعمالها "طلق صناعي" عام 2018.

ويشارك في بطولة فيلم "استدعاء ولى عمرو" كل من: محمد عز، ومحمد لطفي، ومي كساب، وانتصار، وصبري فواز، وسماح أنور، وأماني كمال، وإيمان السيد، ومحمد يونس، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

وتسافر النجمتان ياسمين رئيس وأمنية خليل مع أبطال فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، بعد عيد الأضحى إلى إحدى الدول الاوروبية لاستكمال تصوير بعض المشاهد.

وقالت ياسمين رئيس إنه يتبقى لها مشاهد كثيرة ضمن أحداث الفيلم الذي تجسد فيه دور البطولة أمام الممثل محمد إمام، لافتة إلى أنها تراهن على الفيلم بسبب فكرته الجذابة وأحداثه المثيرة، كما أنه يحمل طابع الأكشن الكوميدي.

بينما تظهر أمينة خليل بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، حيث تجسد شخصية رئيسة عصابة ومافيا فى دولة العراق وتعد محور الأحداث الرئيسية في الفيلم، حيث تمثل شخصية شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش كبير من "المافيا " تقوم بالسيطرة عليه.

يشار إلى أن آخر أعمال أمينة خليل فيلم "البدلة" مع النجم تامر حسنى وأكرم حسنى، من إخراج ماندو العدل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

وكان الفيلم مرشحا للعرض في موسم عيد الأضحى ولكنه تأجل لعدم قدرته على اللحاق بالموسم على أن يكون جاهزا لموسم أجازة منتصف العام الدراسي.

ويشارك في بطولة الفيلم: كل من: فتحي عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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