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عالم

بدء الجولة الثامنة من محادثات السلام بين واشنطن وطالبان بالدوحة

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:23 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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تبدأ اليوم السبت، الجولة الثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة، وفقًا لما ذكرته "رويترز" نقلًا عن مصادر مسؤولة علىدراية بالمحادثات.

ووصف المسؤولون الجولة بأنها ستكون المرحلة الأكثر حسمًا في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 18 عامًا، وأضافوا، أنه من الممكن توقع الإعلان عن اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف المتحاربة مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلد الذي يطحنه الحرب.

ووصل زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان الذي يعقد اجتماعات مع قادة من طالبان منذ العام الماضي، إلى الدوحة مساء أمس الجمعة.

وقال خليل زاد، على تويتر: "وصلت توا إلى الدوحة لاستئناف المحادثات مع طالبان. نسعى إلى اتفاق للسلام وليس اتفاقا للانسحاب" مضيفا أن طالبان أشارت إلى أنها قد تبرم اتفاقًا، وتابع "نحن مستعدون لاتفاق جيد".

وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن من المتوقع إبرام اتفاق بانسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية تقدمها طالبان قبل 13 أغسطس.
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