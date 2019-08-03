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مصر

مغادرة الفوج الأخير من حجاج بيت الله الحرام ميناء نويبع البحرى

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:22 م
جريدة الدستور
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غادر آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام من حجاج البر، ويضم 552 حاجا و13 باص حج، ميناء نويبع البحري، اليوم السبت، على متن العبارة "ايلة".

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان اليوم السبت - أن إجمالي عدد الحجاج الذين سافروا للأراضي المقدسة عبر ميناء نوبيع منذ بدء الموسم بلغ 12 ألفًا و486 حاجًا و289 باص حج، على متن 3 عبارات (آيلة، سينا، برنسيسة) متجهين إلى ميناء العقبة الأردني، مؤكدة أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجانبين المصري والأردني لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا العام شهد استعدادات مكثفة ومتابعة للإجراءات العملية والتشغيل بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور وإدارة الميناء لسرعة إنهاء الإجراءات، لافتة إلى أنه تم رفع كفاءة قرية الحجاج والصالات بالميناء وتزويدها بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج خاصة كبار السن، فضلًا عن توفير سيارات الإسعاف والأطباء والإسعافات الطبية وتنظيم عمل حاملي الأمتعة لمنع استغلال الحجاج ومراقبتهم للالتزام بالتسعيرة المحددة.
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