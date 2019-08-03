قتلى وجرحى في انفجار بمطار الشعيرات السوري بسبب "خطأ فني"

أفادت قناة "الاكستر نيوز"، اليوم السبت، بأن انفجارا وقع في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي وسط البلاد وأدى إلى سقوط عدد من القتلى.



وأضافت القناة أن الانفجار نجم عن خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

