انطلاق دورة "مسابقات الألعاب العسكرية الدولية -2019" في موسكو

انطلقت في موسكو اليوم السبت دورة المسابقات العسكرية الدولية الخامسة "آرميا-2019" بمشاركة 223 فريقا من 39 دولة حول العالم.



واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في برقية تهنئة للمشاركين في (آرميا ــ 2019 ) - أن هذه المنافسات عرس للثقة والصداقة بين الشعوب..قائلا:"إن مسابقات العسكريين المحترفين والمهرة في عملهم الحربي من مختلف بلدان العالم صارت تقليدا رائعا واستعراضا حقيقيا وعيدا وضّاء تزيّنه الآليات والمعدات العسكرية الحديثة وتتسم بالثقة والصداقة بين القائمين على هذه الفعاليات".



وأضاف:"إن صيغة إقامة هذه الألعاب تسهم بشكل لا بأس به في تطوير التعاون الدولي وتعزيز علاقات الشراكة البناءة، بما يخدم ضمان أمن بلداننا والقارة الأوراسية والعالم أجمع"، مشيرا إلى أنها تمثل ردا جماعيا على الأخطار الحقيقية لا المختلقة التي تهدد استقرار العالم.



ومن جهته، قال وزيرالدفاع الروسي سيرجي شويجو في كلمة الافتتاح:"إن هذه المسابقات تكتسب كل عام شعبية والمزيد من المشجعين المتحمسين حيث سيلتقى أفضل العسكريين المحترفين من 39 دولة في مباريات مثيرة"..واصفا المسابقات ب"الحدث العالمي المهم".



وتشارك في المسابقات لأول مرة تسع دول هي: أبخازيا والأردن وكمبوديا والكونجو وكوبا ومالي وموزمبيق وسريلانكا وأوسيتيا الجنوبية فيما أرسلت خمس دول مراقبيها إلى المسابقات وهي فرنسا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وتركيا والمكسيك.