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مصر

غدًا.. جامعة عين شمس تستقبل طلبات التحويلات

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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تبدأ جامعة عين شمس، غدًا الأحد، استقبال طلبات الراغبين في التحويلات للعام الجامعي ٢٠٢٠٢٠١٩، وذلك اعتبارًا من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بمقر مبنى "هـ" بالمدينة الجامعية طلبة.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التحويلات تتم في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية في ضوء إمكانيات الكليات بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع الأفضلية للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في التقدير العام، والتزام الطالب إثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس.

وأضاف أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مشيرًا إلى ضرورة التزام الطلاب الراغبين في التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وإثبات محل الإقامة.

وفيما يخص تحويلات طلاب الدمج وذوي القدرات الخاصة، أكد "سعود" أن إدارة الجامعة خصصت شباك لطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزى وتم توفير أماكن للاستراحة والانتظار لهم وتوفير كافة الخدمات التى تكفل راحتهم تسهيلا لعمليه التقديم، كما تم الإعلان باللوحات الإرشادية عن شروط القبول وطرق التقدم وتوفير النماذج الخاصة بالتقديم والرعاية الخاصة لهم.

وعن الكليات المتاحة لهم فهي كليات الآداب والحقوق والتجارة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والآداب والألسن للطلاب المكفوفين والآداب لطلاب الدمج، ويتم التوزيع الداخلى وفقًا لشروط كل كلية، وتقدم الجامعة كل سبل الدعم والرعاية لهم.

وأوضح "سعود" أنه تم فتح مكتب "شباك" للطلاب الراغبين للتحويل من خارج الجامعة "المرشحين لجامعات أخرى" لنظام الساعات المعتمدة والبرامج الجديدة بمكتب التحويلات المركزى بمبنى"هـ " مع استيفاء الأوراق المطلوبة وهي:
بطاقة الترشيح
استمارة الثانوية
استمارة طلب تحويل من المكتب.

وبالنسبة للطلاب المرشحين لكليات الجامعة والراغبين فى التحويل لنظام الساعات المعتمدة يكون بالكلية المرشح لها.
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