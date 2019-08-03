ميسي يعود لبرشلونة بعد انتهاء إجازته السنوية

تلقى برشلونة أنباء رائعة بعودة ليونيل ميسي إلى المدينة بعد انتهاء إجازته السنوية التي قضاها مع زميله الحالي لويس سواريز والسابق سيسك فابريجاس، وبات النجم الأرجنتيني مستعدًا للانضمام إلى التدريبات.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ليونيل ميسي تواجد في المطار اليوم على الساعة 9 صباحًا هو وزوجته وأطفاله، واتجه مباشرة إلى المنزل.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن غدًا الأحد هو الموعد المقرر لعودة ليونل ميسي إلى التدريبات، لكن من غير المستبعد أن ينضم اللاعب إلى التدريبات اليوم السبت.



واستقبل ميسي يوم أمس قرار معاقبته من المشاركة رفقة منتخب الأرجنتين لمدة 3 أشهر على خلفية التصريحات التي أدلها بها باتهام أتحاد أمريكا الجنوبية بأنه مسيطر عليه من البرازيل.



وأضاف التقرير أن هناك حصة تدريبية حددها المدرب إرنستو فالفيردي في تمام الساعة 4:30 عصرًا، ومن المتوقع أن يظهر ميسي بها وعدم الانتظار إلى الغد.