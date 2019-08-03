المصرية هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة العالم للإسكواش للشابات
السبت 03/أغسطس/2019 - 02:14 م
أ ش أطباعة
تأهلت المصرية هانيا الحمامي إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش للشباب والشابات المقامة حاليا في ماليزيا وتختتم منافساتها غدا الأحد، وذلك بعد الفوز على زميلتها فريدة محمد 3-1 في نصف نهائي البطولة.
ولحقت البطلة هانيا بزميلتها جنا شيحة التي تأهلت إلى نهائي البطولة في وقت سابق اليوم بعد فوزها على بطلة ماليزيا 3-2 ليصبح نهائي بطولة العالم للشابات مصريا خالصا ولتضمن مصر اللقب والوصافة وتحكم سيطرتها على الإسكواش عالميا.
ولحقت البطلة هانيا بزميلتها جنا شيحة التي تأهلت إلى نهائي البطولة في وقت سابق اليوم بعد فوزها على بطلة ماليزيا 3-2 ليصبح نهائي بطولة العالم للشابات مصريا خالصا ولتضمن مصر اللقب والوصافة وتحكم سيطرتها على الإسكواش عالميا.