العثور على جثة مجهولة الهوية بترعة في الأقصر

عثر أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقص، اليوم السبت، على جثة لشخص مجهول الهوية، بترعة الدير بالمدينة.



وتلقى الليل ايمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد عثور أهالي مدينة إسنا جنوب المحافظة، على جثة لشخص مجهول الهوية سحبها تيار المياه إلى ترعة الدير بالمدينة، وبفحص الجثة لم يتم العثور على أية اوراق، قد تساهم في الكشف عن هوية صاحب الجثة.



وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية، تمهيدًا لنقل الجثة لمشرحة مستشفي إسنا المركزي، لحين الكشف عن هوية صاحب الجثة، وإجراء التحريات للكشف عن وجود شبهة جنائية من عدمه.



وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.