مواجهات الدور الأول المرتقبة في بطولة مونتريال للتنس

يشهد الدور الأول في بطولة مونتريال لأساتذة التنس، التي ستنطلق بعد غد الاثنين، عددا من المواجهات القوية بعيدا عن المصنفين الثمانية الأوائل عالميًا الذين أعفتهم القرعة من اللعب فيه.

وطبقا للموقع الرسمي لرابطة محترفي التنس فإن أبرز خمس مواجهات في هذا الدور ستشهد مشاركة كبيرة للاعبين الكنديين (4 لاعبين من اللاعبين العشرة).

وستكون المباريات كالتالي:أولا، كيريوس وإيدموند حيث التقى الأسترالي نيك كيريوس مع البريطاني كايل إيدموند، مرة واحدة من قبل، وكانت في بطولة كوينز على الملاعب العشبية العام الماضي، وحسمها كيريوس بنتيجة (7-6) و(6-7) و(6-3)، وسدد كيريوس 32 إرسالا ساحقا خلال تلك المباراة، وأنقذ نقطة وحيدة للكسر تعرض لها.

ويتميز الثنائي بالتبادلات الطويلة من الخط الخلفي، ولن يجد الفائز منهما خصمًا سهلًا في الدور الثاني، حيث ينتظرهما الروسي دانييل ميدفيديف.

والمباراة الثانية، فافرينكا وديميتروف حيث سبق أن وصل كل من السويسري ستان فافرينكا والبلغاري جريجور ديميتروف، إلى التصنيف الثالث عالميًا، وتواجه الثنائي 9 مرات من قبل، من بينها 8 مواجهات إما في بطولات الجراند سلام أو الأساتذة، وحسم فافرينكا آخر 3 مباريات على التوالي، بدايةً من ويمبلدون العام الماضي.

وبشكل عام يتفوق فافرينكا في المواجهات المباشرة (5-4)، ويتسلح السويسري بضرباته الأمامية القوية، بينما يتمتع ديميتروف بسلاح التنويع في اللعب، من أجل عدم منح الخصم الراحة في الخط الخلفي.

أما المباراة الثالثة، بين شابوفالوف وهربرت ولا ينسى عشاق التنس مسيرة الكندي دينيس شابوفالوف الرائعة في مونتريال، عندما وصل إلى نصف النهائي منذ عامين، وحينها أطاح بالثنائي خوان مارتن ديل بوترو ورافائيل نادال.

وتنتظر شابوفالوف مسيرة صعبة هذا الموسم أيضًا، أولها مواجهة الفرنسي بيير هوجيس هربرت، خاصةً أن الثنائي يفضل التحكم في التبادلات، وتكمن قوتهما في الإرسال لوضع خصومهما في موقف الدفاع.

وفي وقت سابق من هذا العام، تغلب هربرت على شابوفالوف بنتيجة (7-5) و(7-6) في بطولة مونبلييه، بينما فاز الكندي على نظيره الفرنسي منذ عامين، في بطولة كانبيرا في فئة "الشالينجر".

ويكمن مفتاح هذه المواجهة في استقبال الإرسال بعمق، لعدم منح المرسل السيطرة المبكرة على النقطة، كما سيعول شابوفالوف على دعم الجماهير الكندية له.

أما راونيتش وفريتز ستكون مباراتهما في الدور الأول بمثابة مباراة الخبرة ضد الشباب، فسبق أن وصل الكندي ميلوس راونيتش إلى التصنيف الثالث عالميًا، ويتميز بالضربات القوية من الخط الخلفي، وهو نفس سلاح الأمريكي تايلور فريتز.

وسبق أن وصل راونيتش إلى نهائي مونتريال في عام 2013، بينما وصل فريتز إلى نصف النهائي على الأقل، في 3 من آخر 4 بطولات شارك بها هذا الموسم، ويبحث فريتز عن تحقيق أول انتصار له في بطولات الأساتذة على الملاعب الصلبة.

والمباراة الخامسة بين أليازيم وبوسبوسيل إذ يلتقي فيليكس أوجير أليازيم وفاسيك بوسبوسيل في مباراة كندية خالصة، ويتفوق الأول في المواجهات المباشرة (2-0)، وحقق الانتصار الأول في إنديان ويلز العام الماضي، والثاني في ويمبلدون هذا الموسم.

وسيعاني أليازيم من الضغوطات بشكل أكبر، لتفوقه بنحو 200 مركز على بوسبوسيل في التصنيف العالمي، ويتسلح بوسبوسيل بإرساله وأسلوبه الهجومي من الخط الخلفي، كما أنه وصل إلى نصف نهائي مونتريال من قبل، عام 2013.

