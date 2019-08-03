رفع 270 طن من القمامة بقرى ملوي في المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك خلال حملة مكبره نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة من أجل عودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



من ناحيته، قال العميد عصام عبد الغنى رئيس المركز، ان الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة للنظافة والتجميل بقرى المركز أسفرت عن رفع 270 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.



وأضاف رئيس المركز أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري للحفاظ على المظهر الحضاري بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.