برلمانى روسى: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا "مسيسة"

انتقد نائب رئيس اللجنة الحكومية للدفاع في مجلس "الدوما" الروسي يوري شوفيتكين، العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، بسبب قضية تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال، واصفًا شروط إلغائها بأنها مفتعلة ومسيسة.



وقال شوفيتكين- في تصريحات له اليوم السبت: "كل هذه ذرائع مفتعلة وتُظهر مرة أخرى تسييس هذه الاتهامات وتحيزها ضد روسيا لإيجاد سبب لفرض أي عقوبات عليها".



وأضاف البرلماني الروسي:" لم يُسمح للجانب الروسي بالمشاركة في إجراءات التحقيق"، مشيرًا إلى أن قضية "سكريبال" لم تقدم الحجج المناسبة فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة لموسكو.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا المتعلقة بقضية تسميم سكريبال وابنته بغاز للأعصاب في شوارع مدينة سالزبري البريطانية عام 2018 لا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرور عام، ورهنًا بقبول إدخال المفتشين الدوليين إلى المواقع الكيماوية الروسية ودفع تعويضات للمصابين.



وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا في إطار قضية (سكريبال) قيودًا على ديون الدولة السيادة ومنع تقديم القروض لموسكو وعدم مشاركة البنوك الأمريكية فى الطرح العام الأولي للديون السيادية الروسية، وفرض قيود إضافية على تصدير عدد من المواد والسلع والمعدات إلى روسيا ضمن قائمة وزارة التجارة الأمريكية.