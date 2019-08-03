فرقة قصر الغوري تحتفل بعيد الأضحي الاثنين المقبل

يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية، في تقديم فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة" والذى ينظمة قطاع الصندوق بمناسبة الأجازة الصيفية بمراكز الإبداع التابعة له.



ويقام المهرجان بمركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، فى الخامسة مساء وذلك في الفترة من 5 حتي 9 أغسطس الجاري، أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، تتضمن: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: الرسم، الاشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة لعرض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح "أوبريت الليلة"،عروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، وعروض للساحر.



وتتضمن أولى أيام الفعاليات ورشة طباعة بالاستنسل على الورق والقماش، يليها عرض الليلة الكبيرة.



في سياق متصل وبمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى، يستضيف مركز قبة الغوري، فى السابعة والنصف مساء من نفس اليوم الإثنين 5 أغسطس، حفلآ فنيًا لفرقة " قصر الغورى" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان سيد أبو العلا.



يتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات الدينية المتنوعة لعمالقة الزمن الجميل منها: يارايحين للنبى الغالى لليلى مراد، والثلاثية المقدسة: إلى عرفات الله لأم كلثوم، ياحاج بيت الله لفايزة أحمد.