مصر للطيران تسير 29 رحلة إلى الأراضي المقدسة اليوم وغدا

تسير شركة مصر للطيران اليوم السبت وغدا الأحد 29 رحلة جوية، لنقل 6281 حاجا من حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك في إطار "الجسر الجوي " لنقل الحجاج.



وتقوم الشركة على مدار اليوم السبت بتسيير ١٧ رحلة لنقل ٣٨٥٧ حاجا، بواقع ١٠ رحلات إلي جدة، لنقل ٢١٨٠ حاجا، و٧ رحلات إلي المدينة لنقل ١٦٧٧ حاجا من حجاج "تضامن " أسيوط والغربية والمنيا وسوهاج، و"ترانزيت " كانو ولاجوس ولندن وتورنتو ونيويورك، وقرعة علاقات وتنازلات وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل.



كما تسير الشركة غدا الأحد ١٢ رحلة إلي كل من: جدة والمدينة المنورة لنقل ٢٤٢٤ حاجا، بواقع ١٠ رحلات إلي جدة لنقل ٢٢٤٥ حاجا، ورحلتين إلي المدينة المنورة لنقل حجاج "ترانزيت " واشنطن وتورنتو ولندن وباريس ودار السلام ونيويورك وأبوجا، و"تضامن " قنا، وكفر الشيخ، وقرعة علاقات وإضافات شمال سيناء، وبعثات داخلية، وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.