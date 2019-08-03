ضبط 4521 سلاحًا ناريًا في حملات أمنية بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.



أسفرت الحملات عن ضبط 12330 متهمًا من العناصر الخطرة، والهاربين من السجون وذويى الأنشطة الإجرامية، وضبط 482 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم 11 بندقية آلية- 18 بندقية غير مششخنة- 16 مسدس - 130 فرد محلى- 300 سلاح أبيض.



ونجحت الحملات في ضبط 4521 قطعة سلاح ناري غير مرخص بحوزة 3937 متهمًا، وذلك على النحو التالى: "رشاش جرينوف – رشاش دراجا نوف - 3 رشاشات - 460 بندقية آلية – 917 بندقية – 305 مسدسات – 2834 فرد محلى – 8509 طلقة مختلفة الأعيرة"، كما تم ضبط 5903 أسلحة بيضاء، وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.



واستمرارًا لنجاح الحملات، تم ضبط 56 تشكيلًا عصابيًا ضمت 185 متهمًا، ارتكبوا 377 حادثًا متنوعًا، وضبط 4549 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 4853 متهمًا، وبحوزتهم "كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 619.455 كيلو جرام، كمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 293.093 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 60.172 كيلو جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 2.737 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 17.684 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو بلغت 2.133 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 259 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 117 جرام، 160587 قرصا مخدرًا".



وفي مجال ضبط القضايا النوعية، تم ضبط 652 قضية أحداث، وضبط 985 قضية مصنفات فنية، وضبط 41993 قضية مرافق عامة، ضبط 95 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 765319 مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض 195 حادث "قتل عمد- خطف- سرقة بالإكراه- حريق عمد" بإجمالي 342 متهمًا.