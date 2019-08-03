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اقتصاد

تعاون بين بورصتي أبوظبي وشنجهاي لجذب استثمارات

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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بحث وفد من سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال زيارته بورصة شنجهاي في الصين، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين السوقيين الماليين والأسواق الصينية عموما.

والتقى الوفد الذي ترأسه خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بالإنابة، فنغ جيانج الرئيس التنفيذي لبورصة شنجهاي، ومونيكا زانج رئيسة مجموعة المؤسسات المالية، ودايسي سوي المدير الإداري لبنك HSBC في الصين، كما التقى الوفد خلالها بكبار المسؤولين وأهم الممثلين للأسواق المالية الصينية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين السوقيين الماليين، وضمن استكشاف وتعزيز فرص الشراكة والتعاون والتي طالت مجالاتها مختلف القطاعات.

وقال المنصوري: "لقد كانت الزيارة ناجحة للغاية؛ إذ تضمنت اجتماعات مثمرة، ناقشنا خلالها مجموعة من القضايا التنظيمية وممارسات السوق التي تؤثر على جميع جوانب التبادلات التجارية".

وتابع "تم التوافق في وجهات النظر حول ضرورة تشجيع تدفق المعلومات والحوار بيننا، واستكشفنا فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والتجارب، بين مؤسستنا ونظيراتها من المؤسسات الصينية".
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