إحالة مسجل خطر انتحل صفة طبيب عيون في بولاق للمحاكمة

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، السبت، بإحالة مسجل خطر متهم بالنصب على سيدة "كفيفة" وانتحال صفة طبيب عيون لسرقة هاتفها المحمول ومبالغ مالية منها، إلى محكمة الجنح.



وقالت المجني عليها أمام النيابة، إنها تعرفت على أحد الأشخاص، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأوهمها أنه طبيب متخصص في علاج العيون، وأنه لديه حل لمشكلتها بإجراء عملية جراحية، واتفقت معه بالفعل على موعد وتوجهت إليه في أحد المقاهي، وعقب تقابلهما غافلها وسرق هاتفها ومبلغ 500 جنيه.



وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن تحريات رجال المباحث، أكدت صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالى.



وأضافت التحقيقات، أنه بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى، وقرر بارتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات هواتف محمولة، مشغولات ذهبية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.