كريم مصيلحي: المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجًا يحقق العدالة الاجتماعية

أشاد المنسق العام للمبادرة الشبابية العربية للتواصل الاجتماعي والثقافي، وعضو مشروع ألف قائد إفريقي، كريم مصيلحي، بتوصيات المؤتمر الدوري السابع للشباب والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا " المؤتمر تميز باختيار مجموعة من الموضوعات التي كشفت عن رؤية الشباب للقضايا التي تهم الشارع والمجتمع ككل".



وأضاف مصيلحي، أن نجاح مؤتمرات الشباب الماضية والأفكار الطموحة التي تم الخروج منها، كان سببًا رئيسيًا لاستمرارها، بالإضافة الى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل مع الشباب، مضيفا أنه من ضمن التوصيات هو تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلي حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والجامعات المصرية، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في التواصل المستمر والفعال مع الشباب المصري باعتبارهم ثورة بشرية يجب الاهتمام بها وتنميتها.



وقال مصيلحي، إن إطلاق المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا يؤكد على اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء، بالإضافة إلى توصية الرئيس بتكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربي والإفريقي للتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة، مما يسهم في تبادل الخبرات والأراء ويعزز سبل التعاون المشترك.