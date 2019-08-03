نجل مايكل شوماخر يحتل المركز الثامن في سباق فورمولا2

أحرز مايك شوماخر نجل أسطورة سباقات سيارات فورمولا1- الألماني مايكل شوماخر، اليوم السبت، المركز الثامن في سباق فورمولا2- المجري الذي أقيم على مضمار هنجارورينج.



وانطلق مايك شوماخر 20 عاما من المركز الرابع في السباق وحافظ على مركزه في المراحل الأولى لكنه تراجع بعدها بعد أن خرج عن مسار المضمار وعاد سريعا، ليكتفي بإحراز المركز الثامن.



وتضمن السباق 37 لفة على مضمار هنجارورينج الذي يبلغ طوله 4318 مترا والذي يحتضن عدا الأحد سباق فورمولا1- المجري.