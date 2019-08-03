"الكتابة للمسرح والدراما".. ورشة بمكتبة المستقبل
السبت 03/أغسطس/2019 - 12:45 م
آلاء حسنطباعة
تستضيف مكتبة المستقبل، ورشة بعنوان "الكتابة للمسرح والدراما" للدكتور الناقد الفني عمر توفيق،
بمقر المكتبة بمصر الجديدة، في الرابعة مساء يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.
محاور الورشة:
1- كتابة النص المسرحي من الفكرة حتى خشبة المسرح.
2- الدراما الاذاعية وتقنيات الكتابة الصوتية.
3- كيف تصنع عمل اذاعي من الفكرة حتى نهاية العمل.
4- الدراما التليفزيونية وتكوين المسلسل.
5- أساسيات عمل الدراما ومفهوم الكتابة.
6- الاختلافات الجذرية بين أنواع الدراما وتقنيات الكتابة لكل منها.
7- الفرق بين الكتابة والإعداد.
8- مرحلة ما بعد الكتابة والوصول لإنتاج العمل المكتوب.
بمقر المكتبة بمصر الجديدة، في الرابعة مساء يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.
محاور الورشة:
1- كتابة النص المسرحي من الفكرة حتى خشبة المسرح.
2- الدراما الاذاعية وتقنيات الكتابة الصوتية.
3- كيف تصنع عمل اذاعي من الفكرة حتى نهاية العمل.
4- الدراما التليفزيونية وتكوين المسلسل.
5- أساسيات عمل الدراما ومفهوم الكتابة.
6- الاختلافات الجذرية بين أنواع الدراما وتقنيات الكتابة لكل منها.
7- الفرق بين الكتابة والإعداد.
8- مرحلة ما بعد الكتابة والوصول لإنتاج العمل المكتوب.