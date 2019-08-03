"الكتابة للمسرح والدراما".. ورشة بمكتبة المستقبل

تستضيف مكتبة المستقبل، ورشة بعنوان "الكتابة للمسرح والدراما" للدكتور الناقد الفني عمر توفيق،

بمقر المكتبة بمصر الجديدة، في الرابعة مساء يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.



محاور الورشة:

1- كتابة النص المسرحي من الفكرة حتى خشبة المسرح.

2- الدراما الاذاعية وتقنيات الكتابة الصوتية.

3- كيف تصنع عمل اذاعي من الفكرة حتى نهاية العمل.

4- الدراما التليفزيونية وتكوين المسلسل.

5- أساسيات عمل الدراما ومفهوم الكتابة.

6- الاختلافات الجذرية بين أنواع الدراما وتقنيات الكتابة لكل منها.

7- الفرق بين الكتابة والإعداد.

8- مرحلة ما بعد الكتابة والوصول لإنتاج العمل المكتوب.