مغني الراب الأمريكي آساب روكي يصل لوس أنجلوس

ذكرت شبكة "سي بي اس " الإخبارية الأمريكية، أن مغنى الراب الأمريكي آساب روكي وصل إلى لوس أنجلوس قادما من السويد.



وبعد أن أطلقت السلطات سراحه عقب مثوله لعدة أيام أمام المحكمة، غادر مغني الراب الأمريكي، روكي السويد في انتظار الحكم في قضية الاعتداء المرفوعة ضده.



وأظهرت الصور الرجل 30 عاما وهو يبتسم، بينما كان يجلس في سيارة في طريقه إلى المطار.



وأظهرت وسائل إعلام سويدية طائرة مغني الراب وهي تقلع من مطار "أرلاندا" في ستوكهولم مساء أمس الجمعة.



وفي نهاية اليوم الثالث من المحاكمة أمام محكمة ستوكهولم الجزئية أمس الجمعة، حكم القاضي بأنه هو إلى جانب ثلاثة من المتهمين بالاعتداء على رجل 19 عاما في ستوكهولم في 30 يونيو، سيطلق سراحهم حتى النطق بالحكم.



ومن المقرر النطق بالحكم في 14 أغسطس الجاري، وكان قد تم احتجاز روكي شهرا في السويد.



وفي أول رساله له على "انستجرام" منذ احتجازه، شكر مغني الراب معجبيه وأنصاره بسبب وقوفهم إلى جانبه.



وشكر أيضا المحكمة بسبب السماح له هو ورفاقه بالعودة لبلادهم ولأسرهم وأصدقائهم، وخلال المحاكمة، أقر المتهمون بأنهم هاجموا الرجل 19عاما، لكنهم قالوا إنهم كانوا يشعرون بالتهديد وتصرفوا دفاعا عن أنفسهم.



ويطالب النائب العام بعقوبة بالسجن ستة أشهر.



وانتشرت القضية على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث ضغط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والعديد من المشاهير على السلطات السويدية لإطلاق سراح آساب روكي.