15 سبتمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالنخيل 4 بالسادات

أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة "النخيل 4" في 15 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم تسليم 50 قطعة أرض يومًا ماعدا يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع.



وأوضح أنه سيتم تسليم القطع رقم 1 حتى 50، يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل، بينما يتم تسليم القطع رقم 51 حتى 100 يوم الاثنين 16 سبتمبر، يليها سيتم تسليم القطع رقم 101 حتى 150 يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، وتسليم القطع من 151 حتى 200 يوم الأربعاء 18 سبتمبر، وسيتم تسليم القطع من 201 حتى 250، يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل.