"تموين الإسكندرية" تطرح كميات من اللحوم بالأسواق

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والحية بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق.



وأوضح بيان صادر عن المديرية، اليوم السبت، أنه تم طرح لحوم (شنمبري) بسعر 85 جنيها للكيلو، و(ضاني سوداني) بسعر 95 جنيها للكيلو، ولحوم (برازيلي) مجمدة بسعر 68 جنيها للكيلو، و(خراف حية، برقي) بسعر 68 جنيها للكيلو، و(بلدي) بسعر 62 جنيها للكيلو.



وأشار البيان إلى أنه سيتم إقامة 11 شادرا، لبيع الخراف الحية على مستوى المحافظة.. و25 شادرا لبيع اللحوم المذبوحة في الأماكن التي لا تتواجد بها مجمعات استهلاكية أو منافذ، لافتا إلى أنه سيتم زيادة المعروض من الدواجن والخضر والفاكهة والسلع الغذائية، والمعروض من الأرز بزيادة 1000 طن، لمواجهة الإقبال على الشراء لاحتياجات عيد الأضحى المبارك.