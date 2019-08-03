تشمل العقاب وسرعة الإجراءات.. 5 تعديلات على قانون "البناء الموحد"

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بعدد من التعديلات على مشروع قانون البناء الموحد، من شأنها تخفيف حدة التعامل مع المواطنين أصحاب التراخيص، أو الموظفين الذي سيتواجدون داخل المكاتب الاستشارية المعنية بصدور التراخيص في وقت سريع.



وكشف عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التعديلات التي تقدم بها إلغاء كافة العقوبات الخاصة بحبس الموظف المتسبب في حالة فساد أثناء إصدار تراخيص البناء، والاكتفاء بالعقوبات المخففة وهي الفصل مدة محددة بعد إجراء تحقيق معه لا تستغرق مدته 15 يوما، وإذا عاد مرة ثانية للجريمة يتم فصله نهائيا.



وأوضح "عبد العزيز"، أنه من ضمن التعديلات الجديدة على القانون، أنه في حالة عدم تسليم الرخصة لصحاب البناء خلال المدة المحددة بالقانون هي ثلاثة أشهر، يتم استدعاء الموظف المسئول عن سريان هذه الأوراق، يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 300 جنيه كحد أدنى، منوها أن السرعة في إصدار التراخيص أساس قانون البناء الموحد، الأمر الذي لا بد من تسهيل كافة الإجراءات داخل المكاتب الاستشارية التي ستكون مكونة من أكثر من 7 وزارات لسرعة إصدار التراخيص لأصحابها.



ولفت عضو اللجنة أن القانون لا بد من إضافة باب خاص باتحاد الشاغلين، يكون مهمته الصيانة والإشراف على المباني ومراقبة الشركات العقارية.



وأضاف أن مدة استخراج التراخيص لا بد وأن تكون في غضون 20 يوما على الأكثر.



وأكد أن اللجنة تبحث تعديل المادة الثانية من قانون البناء الموحد، للسماح باعتماد الأحوزة العمرانية لما يقرب من 32 ألف قرية، مع التمسك بتجريم البناء على الأراضي الزراعية.