إيقاف مدافع "سياتل ساوندرز" 10 مباريات

‬أعلن الدوري الأمريكي لكرة القدم أن رومان توريس مدافع سياتل ساوندرز عوقب بالإيقاف لعشر مباريات لسقوطه في اختبار للمنشطات.



كما عوقب توريس (33 عاما) قائد منتخب بنما بغرامة بقيمة 20% من راتبه السنوي لانتهاك قواعد المنشطات وبدأ الإيقاف بشكل فوري.



ويمكن لتوريس العودة للعب يوم 29 سبتمبرالمقبل في مواجهة ضد سان هوزيه.



ويخوض توريس موسمه الخامس في الدوري الأمريكي الذي نال لقبه مع ساوندرز في 2016.



وقال توريس في بيان عبر تويتر إنه لم يحصل على أي مادة محظورة بشكل مقصود.



وأضاف "أتقبل نتيجة التحليل التي ربما نتجت عن تناول شيء بشكل غير مقصود أو نتيجة تلوث في مكمل غذائي اشتريته في الولايات المتحدة، بمساعدة الرب سأعود قريبا للملاعب للقيام بأكثر شيء أحبه وهو لعب كرة القدم والدفاع عن ألوان فريقي ومنتخب بنما".

