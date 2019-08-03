"العليمي" يتقدم بتعديل على قانون الإيجار غير السكني

قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب عبد المنعم العليمي، إنه تقدم بمشروع قانون جديد بتعديلات على قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكني، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديلات النص على ضم الأشخاص الطبيعية إلى الاعتبارية في القانون الجديد، لحل الخلاف القائم داخل البرلمان على مسألة انفصال الأشخاص الطبيعية عند تطبيق القانون.



وكشف العليمي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، عن أبرز التعديلات التي تقدم بها، والتي تتمركز حول، ضرورة الإخلاء الفوري لمباني الحكومة، والوحدات الإدارية والمحال التجارية، والتي احتلت المباني القديمة لسنوات عديدة، بأسعار زهيدة، لا تتعدى 100 جنيه شهريا.



وأما عن الوحدات السكنية طالب بتطبيق نظام الإخلاء غير الفوري، بحيث يمنح أصحابها فترة انتقالية 5 سنوات، بزيادة سنوية في القيمة الإيجارية 25% ولكن من القيمة الضريبية للوحدة، وتعد هذه المدة فترة لتوفيق أوضاع تلك الوحدات وإرجاعها لأصحابها الملاك، ويتم بذلك تحرير العقود.



وتضمنت التعديلات تدشين صندوق تابع لوزارة المالية ويكون مقره الوزارة، يتم تمويل المأجرين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، ويتم دفع القيمة الإيجارية شهريًا من باب تقديم الخدمة الاجتماعية ويتم وقف ذلك الدعم بمجرد توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.



ولفت «لجنة الإسكان ستعيد مناقشة القانون المقدم من الحكومة للمرة الثانية وذلك بعد إحالته من قبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، للنظر في إمكانية ضم الأشخاص الطبيعية للقانون، ومن ثم فاللجنة ستناقش أي تعديلات مقدمة من قبل أي من النواب».



وأضاف العليمي، أن التعديلات تضمن تقسيم شرائح الإيجار إلى شريحتين، على أن تزيد الأولى 8 أمثال القيمة الإيجارية قبل يوليو 1981، أما الثانية تقضي بزيادة الأجرة 3 أمثال للشقق المؤجرة من بعد التاريخ حتى يناير 1996.