السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

سياسي

"العليمي" يتقدم بتعديل على قانون الإيجار غير السكني

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:37 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب عبد المنعم العليمي، إنه تقدم بمشروع قانون جديد بتعديلات على قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكني، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديلات النص على ضم الأشخاص الطبيعية إلى الاعتبارية في القانون الجديد، لحل الخلاف القائم داخل البرلمان على مسألة انفصال الأشخاص الطبيعية عند تطبيق القانون.

وكشف العليمي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، عن أبرز التعديلات التي تقدم بها، والتي تتمركز حول، ضرورة الإخلاء الفوري لمباني الحكومة، والوحدات الإدارية والمحال التجارية، والتي احتلت المباني القديمة لسنوات عديدة، بأسعار زهيدة، لا تتعدى 100 جنيه شهريا.

وأما عن الوحدات السكنية طالب بتطبيق نظام الإخلاء غير الفوري، بحيث يمنح أصحابها فترة انتقالية 5 سنوات، بزيادة سنوية في القيمة الإيجارية 25% ولكن من القيمة الضريبية للوحدة، وتعد هذه المدة فترة لتوفيق أوضاع تلك الوحدات وإرجاعها لأصحابها الملاك، ويتم بذلك تحرير العقود.

وتضمنت التعديلات تدشين صندوق تابع لوزارة المالية ويكون مقره الوزارة، يتم تمويل المأجرين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، ويتم دفع القيمة الإيجارية شهريًا من باب تقديم الخدمة الاجتماعية ويتم وقف ذلك الدعم بمجرد توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.

ولفت «لجنة الإسكان ستعيد مناقشة القانون المقدم من الحكومة للمرة الثانية وذلك بعد إحالته من قبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، للنظر في إمكانية ضم الأشخاص الطبيعية للقانون، ومن ثم فاللجنة ستناقش أي تعديلات مقدمة من قبل أي من النواب».

وأضاف العليمي، أن التعديلات تضمن تقسيم شرائح الإيجار إلى شريحتين، على أن تزيد الأولى 8 أمثال القيمة الإيجارية قبل يوليو 1981، أما الثانية تقضي بزيادة الأجرة 3 أمثال للشقق المؤجرة من بعد التاريخ حتى يناير 1996.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد قليل.. "التموين" تعلن تفاصيل الاستعدادات لعيد الأضحى

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يكشف موقف نيدفيد وموعد عودة محمد محمود

منذ حوالي 22 ساعة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

منذ يوم

"التعليم" تصدم طلاب مدارس المتفوقين بمشكلة في النتائج.. وأولياء الأمور يصعدون

ads

الصور

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

التنظيم والإدارة يطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

بعد قليل.. "التموين" تعلن تفاصيل الاستعدادات لعيد الأضحى

ستوديو

لطيفة تشارك بحفلات غنائية في 4 مهرجانات تونسية خلال أغسطس

تعرّف على أسعار بيع اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية (فيديو)

تعرّف على خريطة حفلات "روتانا" تحت شعار "صيف لندن"

اليوم ..عرض الفيلم الرواندي "رحلة الأدغال" بنادي السينما الإفريقية بالهناجر

رياضة

"السيرتي" يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش للشباب في كوالالمبور

"شيحة" تتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش للشابات

إيقاف مدافع "سياتل ساوندرز" 10 مباريات

الأهلي يكشف موعد عودة إكرامي لحراسة عرين الشياطين الحمر

الرئيس نيوز

"أمانة الفلاحين" في التجمع تطالب بهيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي

الزراعة تطرح منتجات غذائية خلال العيد بتخفيض 25 %

"أضحى مبارك".. البلدي بـ 110 والسوداني بـ 85 جنيهاً.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

«الطفلة هبة» ضحية تعذيب جديدة.. زوجة والدها حرقتها وضربتها لتنظيف الشقة

منوعات

إيلون ماسك سيطلق وحدة صينية لشركة الأنفاق التابعة له

مغني الراب الأمريكي آساب روكي يصل لوس أنجلوس

"دينينش زودي" تساعد أطفال المهاجرين في تعلم اللغة الألمانية

احذر.. استخدام "الموبايل" 5 ساعات يوميا يسبب "البدانة"

كشكول

"عبد الحكم" يعلن نتائج تظلمات الثانوية العامة

"السياحة" و"التعليم" يبحثان أوجه التعاون المشتركة

"التعليم" تصدر قراراً بشأن مسؤولي وحدة المعلومات وعاملي الإحصاء (مستند)

ننشر السيرة الذاتية لعميد "علوم بنين" بأزهر القاهرة

إسلام سياسي

إخواني منشق يكشف لماذا لا يغلق"فيسبوك" حسابات الجماعة؟

مسئول يمني: الإخوان يخدمون أجندة معادية للبلاد

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة


زيت وسكر

“البناء والأخشاب” تُصدر قرارًا جديدًا لمواجهة المشكلات في قطاع الأسمنت

القضاء يبعث الأمل في قلوب ملايين العمال بشأن علاوة الـ 150 جنيهًا

أرقام الجلوس وأماكن لجان الاختبارات للمقبولين بمدرسة الضبعة النووية

مطار القاهرة يُعلن عن موعد عودة أول أفواج الحجاج إلى القاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

غدًا.. اتحاد الكتاب يستضيف "نهر على سفر"

"الكتابة للمسرح والدراما".. ورشة بمكتبة المستقبل

22 أغسطس.. مناقشة "حكايات بعد النوم" لـ أحمد الديب

حفل المولوية المصرية بمهرجان الصيف الدولى..الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك