الهند تواجه اتهامات باستخدام القنابل العنقودية فى "كشمير باكستان"

اتهم الجيش الباكستاني، اليوم السبت، نظيره الهندي باستخدام القنابل العنقودية لاستهداف المدنيين على طول خط المراقبة الذي يقسم إقليم كشمير إلى شطرين، يخضع أحدهما لباكستان والآخر للهند.



وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش، في بيان نقلته شبكة"جيو نيوز" اليوم: "هذا انتهاك لاتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي".



وأضاف البيان: "استهدف الجيش الهندي في ليلة 30 يوليو المواطنين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال في وادي نيلوم، من خلال المدفعية باستخدام الذخيرة العنقودية".



وأضاف: "اثنان من المدنيين، من بينهم صبي عمره أربع سنوات، استشهدا، بينما أصيب 11 بجروح خطيرة".



وتابع البيان: هذا الانتهاك الهندي الصارخ لجميع المعايير الدولية، يكشف الشخصية الحقيقية للجيش الهندي ومكانته الأخلاقية.



وذكر البيان أن الوقت قد حان لكي يلاحظ المجتمع الدولي هذا الانتهاك الصارخ الهندي للقوانين الدولية بشأن استخدام الذخيرة العنقودية التي تستهدف المواطنين الأبرياء.



يذكر أن باكستان والهند خاضتا حربين بشأن إقليم كشمير.