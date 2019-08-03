تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 25 سفينة.



وأفادت الهيئة - في بيان اليوم السبت - بأن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة واحدة وتتواجد على الأرصفة سفينتان، بينما سجل الميناء خروج سفينة بضائع وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.