البرلمان يتحرك للتفاوض مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب محمد وهب الله، إن اللجنة تسعى خلال الفترة الحالية لعقد لقاءات مع وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، وعدد من رجال الأعمال والقائمين على المؤسسات الكبرى التابعة للقطاع الخاص، بشأن التفاوض في تحديد حد أدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعام.



وأشار وهب الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه تم عقد مشاورات مع وزير القوى العاملة خلال اجتماع المجلس الأعلى للحوار المجتمعى في مجال العمل، تم التوافق على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيهًا، و150 جنيهًا حافزًا شهريًا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية.



ولفت إلى أن البرلمان يسعى للوصول لنقطة اتفاق مع رجال الأعمال.