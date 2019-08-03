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مصر

الجمل: عقد مؤتمر للتعرف على مشكلات قطاع الأسمنت قريبًا

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:35 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أكد محمد مصطفى، مستشار التدريب والتثقيف بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية التأسيس لفكرة وجود منابر للحوار بشكل مؤسسي يضمن التواصل بين كل اللجان النقابية مع النقابة العامة.

جاء ذلك خلال الملتقى النقابي الأول لقطاع قناة السويس بعنوان "النقابات العمالية.. آفاق وتحديات"، والذي عقدته النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في مدينة الإسماعيلية.

وقال: الملتقيات النقابية فرصة كبيرة للتعرف على المشكلات القائمة والعمل بشكل جماعى لوضع الحلول اللازمة لها.

وشدد على أهمية التدريب والتثقيف في تنمية مهارات القيادات النقابية، معلنًا أنه سيتم عمل دورات تدريبية وندوات تثقيفية وحملات توعية في الفترة الحالية لتفعيل دور المنظمات النقابية بشكل أمثل لحماية العاملين.

ودعا إلى ضرورة زيادة الوعي لدى القيادات النقابية العمالية وإيجاد آلية حوار اجتماعي سواء حوار داخلي بين أعضاء التنظيم النقابي، أو حوار خارجي بين التنظيم النقابي والشركات لتحقيق أفضل المكاسب للعمال.

وقال: نحن مع استقرار المجتمع، وإن كان هناك اختلاف فى وجهات النظر فهذا أمر محمود، لذا علينا إعلاء قيمة الحوار والتواصل وفق قنوات شرعية.

وخلال الملتقى، عرض ممثلو العمال عددًا من المشكلات التي تواجههم، وفي مقدمتها أزمات صرف العلاوة، وكذلك مشكلات قطاع الأسمنت.

وكلف الجمل، خلال اللقاء سمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة، بعقد مؤتمر في الفترة المقبلة للتعرف على مشكلات قطاع الأسمنت وبحث إمكانية إيجاد الحلول اللازمة لها.

ومن جانبه، شدد عبدالناصر بكر، الأمين العام للنقابة، على أهمية حماية صناعة الأسمنت الوطنية والحفاظ على مكتسبات العمال.
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