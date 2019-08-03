"أوقاف الإسكندرية" تُخصص 584 ساحة لصلاة عيد الأضحى

أعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، 584 ساحة؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، موزعة على 11 إدارة بالأوقاف، وذلك بزيادة 55 ساحة عن صلاة عيد الفطر الماضي.



وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح اليوم السبت إن أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف هم المصرح لهم فقط بإمامة المصلين في صلاة عيد الأضحى، لافتا إلى وجود إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة.



وأكد عدم السماح بإقامة أي ساحات بخلاف العدد المصرح به من الوزارة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد المخالفين، لافتا إلى أنه ستتم إقامة غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية وأخرى فرعية بكل إدارة؛ لمتابعة شعائر صلاة عيد الأضحى على مدار الساعة، ولرصد أي مخالفات والتصدي لها.