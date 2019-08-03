مساع إماراتية لجذب المزيد من الاستثمارات

بحث وفد من سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال زيارته بورصة شنجهاي في الصين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين السوقيين الماليين والأسواق الصينية عموما.



والتقى الوفد الذي ترأسه خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بالإنابة، فنغ جيانج الرئيس التنفيذي لبورصة شنجهاي، ومونيكا زانغ رئيسة مجموعة المؤسسات المالية، ودايسي سوي المدير الإداري لبنك HSBC في الصين، كما التقى الوفد خلالها بكبار المسؤولين وأهم الممثلين للأسواق المالية الصينية.



وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين السوقيين الماليين، وضمن استكشاف وتعزيز فرص الشراكة والتعاون والتي طالت مجالاتها مختلف القطاعات.



وقال المنصوري: "لقد كانت الزيارة ناجحة للغاية؛ إذ تضمنت اجتماعات مثمرة، ناقشنا خلالها مجموعة من القضايا التنظيمية وممارسات السوق التي تؤثر على جميع جوانب التبادلات التجارية".



وتابع "تم التوافق في وجهات النظر حول ضرورة تشجيع تدفق المعلومات والحوار بيننا، واستكشفنا فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والتجارب، بين مؤسستنا ونظيراتها من المؤسسات الصينية".



وتناول الاجتماع السبل المثلى للاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في أسواق المال العالمية وعمليات التبادل التجاري وشراء الأسهم والسبل المثلى لجذب الاستثمارات.



كما تم بحث الفرص المتاحة لإيجاد أرضية مشتركة لتكثيف التعاون وتبادل أحدث التقنيات التي يستخدمها الطرفان في التعاملات اليومية.



وقدم المنصوري دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الذي أصدره السوق مؤخرًا، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة.



وتعد بورصة شنجهاي أكبر بورصات الصين ومن روادها على مستوى العالم، حيث تمثل الشراكة والتعاون معها فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما أن الاقتصاد الصيني يشهد نموًا ملحوظًا، في حين أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا، بالإضافة إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الصيني الذي يتجلى في مبادرة الحزام والطريق.