قاعدة بيانات ولقاءات بالحكومة.. كيف يطبق اتحاد الجمعيات الأهلية القانون الجديد؟

قال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن الاتحاد يقوم بعدد من الخطوات خلال الفترة الحالية لتجهيز وإعداد جميع الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي في مصر، ليتم تقنين أوضاعهم خلال الفترة الحالية، استعدادًا لصدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعكف في الوقت الحالي على إعداد قاعدة بيانات جديدة تشمل عدد الجمعيات الأهلية فى مصر، وأوضاع كل جمعية والمشكلات والعوائق التي تحول دون تقنين أوضاعهم، وفقًا لمواد القانون الجديد.



وأوضح عبدالقوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تقنين الأوضاع ليس بالخطوة السهلة، بل تحتاج لمزيد من الضمانات وتصحيح مسار أي جمعية في الطريق الصحيح، حتى يتم ضمان عدم مخالفة أي جمعية أو مؤسسة أو منظمة لمواد القانون الجديد، خاصة في بعض القواعد والخطوط الأساسية التي نص عليها القانون الجديد، سواء مسألة التمويل الاجنبي وتقنين دخوله للجمعيات، والإسراع في تقديم كل الأوراق الخاصة لتوفيق الأوضاع.



ولفت إلى أن اتحاد الجمعيات الأهلية يحوي 27 اتحادًا إقليميًا على مستوى الجمهورية، يهدف في النهاية لخدمة المجتمع والعمل على تصحيح مسار العمل الأهلي في مصر، واسترجاع ضمانات الحرية والممارسة الشفافة للعمل الأهلي في مصر، خاصة في ظل وجود اعتراضات وأخطاء كبيرة في قانون 2017.



وأكد أن الاتحاد سينظم لقاءات مع الحكومة للتناقش حول محاور مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتقديم ورقة عمل من قبل الاتحاد بشأن توصياته في اللائحة، وأهم المواد الواجب وضعها بنصها كما هي في اللائحة التنفيذية.