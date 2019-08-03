الأحزاب تبدأ فعالياتها لدعم مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب أعطي تكليفات للأمانات بالمحافظات، لتكثيف الأنشطة الخدمية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة والتي بدأها الحزب بمبادرة "الوفد مع الناس" للاحتكاك بمشاكل المواطنين علي أرض الواقع.



وأضاف في تصريحات لـ "الدستور"، أن الحزب سيعمل من تكثيف أنشطته وفقًا لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مبادرة "حياة كريمة" مشروعًا قوميًا بمؤتمر الشباب الوطني التاسع، في استجابة سريعة لضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية لإنجاح المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية لتخفيف علي المواطنين.



وأشار الهضيبي إلي أن أمانات الحزب لديه العديد من البيانات حول القري الفقيرة والتي تحتاج مساعدة بالإضافة إلي ضرورة العمل علي المتابعات الميدانية لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين، موضحًا أن هناك تعليمات أيضًا لنواب الحزب في دوائرهم المختلفة بمساعده الأجهزة الحكومية والاحتكاك بشكل أكبر مع مشاكل المواطنين في القري والنجوع المختلفة علي مستوي الجمهورية.



في السياق ذاته، أكد جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث باسمه، أن الحزب يعمل علي المساهمة ضمن مبادرة حياة كريمة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة أفضل للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلي أمانات الحزب ستبدأ في تكثيف أعمالها الخدمية والتطوعية في المحافظات المختلفة وفقًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المبادرة.



وأضاف أن الحزب مستمر في الأنشطة الخدمية في كافة المجالات كما أن الحزب يشجع رجال الأعمال على المشاركة الجادة والفعالة في هذه المبادرة وجميع القوي السياسية.