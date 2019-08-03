جهة حكومية تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

أعلنت وزارة التعليم العالي عن حاجتها لشغل وظيفة أمين كلية الطب، أمين كلية التربية، مدير عام المكتب الفني لرئيس جامعة عين شمس، بشرط الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، والحصول على شهادة إجادة استخدام الحاسب الالي، و​أن يكون قد مضى على المتقدم عامان على الأقل في الوظيفة الأدنى مباشرة.



ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 30082019، حيث يتقدم الفرد شخصيا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني بمكتب الدكتور رئيس الجامعة – بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية - القاهرة، مرفقا المستندات الآتية:



بيان حالة وظيفية معتمد موضحا" به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه).