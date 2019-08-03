أعدمهم صدام.. انتشال رفات 170 من مقبرة جماعية في العراق

قال مصدر عسكري عراقي، السبت، إن الفرق المختصة انتشلت رفات 170 ضحية من مقبرة جماعية عُثر عليها مؤخرًا في محافظة المثنى، جنوبي البلاد.



وقال الملازم أول حاكم الأسدي ضمن قيادة عمليات الرافدين، إن "الفرق المشتركة من إقليم كردستان والحكومة الاتحادية انتشلت رفات 170 ضحية عثر عليهم في مقبرة جماعية في بادية محافظة المثنى".



وأشار الأسدي إلى أن "الضحايا أعدموا إبان النظام الأسبق في ثمانينيات القرن الماضي"، مشيرًا إلى أن "رفات الجثث أرسل إلى دائرة الطب العدلي لإجراء فحص مقارنة الحمض النووي مع أقارب الضحايا للتعرف عليهم".



وعلى مدى السنوات الماضية منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، عثرت السلطات العراقية على العشرات من المقابر الجماعية التي تعود إلى معارضين أعدموا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.