22 أغسطس.. مناقشة "حكايات بعد النوم" لـ أحمد الديب

تنظم مكتبة الشبكة العربية للأبحاث والنشر، فرع الإسكندرية، جلسة قراءة ومناقشة لقصص من كتاب "حكايات بعد النوم" للكاتب أحمد الديب، وقصص جديدة لم تنشر بعد، وحديث عن فن القصة، وذلك في السابعة والنصف من مساء الخميس 22 أغسطس.



"حكايات بعد النوم" يضم مختارات من القصص التي كتبها أحمد الديب بين عامي 2008- 2013، والتي قال عنها الكاتب الكبير "محمد المخزنجي": "هذا السؤال أزعجني كثيرًا وأنا أعيد قراءة هذه النصوص البديعة لأكتب كلمتين عنها، بل وعطلني طويلًا عن هذه الكتابة، فكلما عاودت القراءة أجدني عازفًا عن أن أخط كلمة، لسبب وضح لي مع الوقت، هو أنك عندما تصادف الجمال تحب أن تعيشه وتمتزج به، لا أن تحلل مكوناته لتصل إلى سر تركيبه، وهذه نصوص فائقة الجمال كلما عاودت قراءتها تغمرني النشوة، وأخرج من زحام وضوضاء العالم الفظ الذي يُثقلنا، خاصة في الفترة الأخيرة، وأحلق وأدور نشوان في فلك عالم من البهاء والنقاء والرحمة، وهو عالم حقيقي تمامًا لا اختلاق رومانسي فيه، بل تعقب واقعي لعاشق متسام يكافئه إخلاصه برؤية الحقائق البهية الخافية عن مبتذل العيون، فيما هو يقتفي أثر ما يشغفه من الكون والكائنات.. فأي سحر في هذه الكتابة؟".