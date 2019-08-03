"أوقاف" الإسكندرية تمنع إشهار الزواج بالمساجد في العيد

شدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة، على جميع مديري الإدارات بعدم السماح بإشهار عقود الزواج في المساجد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إلا بشروط وضوابط معينة وضعتها الوزارة في هذا الشأن.



وقال خشبة - في تصريح اليوم السبت - إنه بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح (الزواج) بالأعياد، فإن وزارة الأوقاف تحذر من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، وتؤكد على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أي عقد زواج بأي مسجد من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها إلا بشروط وضوابط محددة.



وأضاف أن الضوابط تشمل وجود موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار بالمسجد، وتسليم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقا بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد، أو يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، وذلك منعا للمشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة بحق الفتاة القاصر التي يعاقب عليها القانون إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية.



وأكد أن المديرية ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن أو غيره، وعلى جميع مديري المديريات ومديري الإدارات تعميم ذلك على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.