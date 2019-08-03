"نواب ونائبات قادمات": لن تتحقق التنمية المستدامة دون تمكين المرأة

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونابات قادمات للتنمية، ضرورة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرة أن هذه الأهداف لن يتم تحقيقها دون تمكين المرأة من خلال التعليم والتدريب وتنمية القدرات.



وأضافت في بيان اليوم السبت، أن المؤتمر الدولى الخامس للاتحاد الدولى للتنمية المستدامة، كانت أهدافه رفع مستوى وعي الفتيات بأهمية الدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة الاقتصاد، وتأثير هذا الدور على آليات التنمية المستدامة دون إغفال أهمية الدور الذي تلعبه المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة في هذا الصدد كجزء لا يتجزأ من المجتمع.



وأوضحت أنه لابد أن تزود المرأة بالمعلومات حول متطلبات تحقيق النجاح فى جميع القطاعات، وأن تعلم أن مصادر الثروة أمانة منحها الله للإنسان وجعله أمينا عليها، مستخلفًا فيها، يجب عليه الحفاظ عليها واستخدامها طبقًا لما أمرنا به.



وتابعت أنه لابد للمرأة من تزويد أسرتها بكل ما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها وترسيخ انتماء أفراد أسرتها واحترامهم لبيئتهم ومجتمعهم والعمل على زيادة وعيهم البيئى، وأن تعزز لديهم فكرة الاستعمال المسؤول للموارد وأن تكون قدوة لأبنائها.